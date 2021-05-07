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В Украине хотят расширить круг претендентов на должности госслужащих

В Украине хотят расширить круг претендентов на должности госслужащих

В Украине хотят расширить круг претендентов на должности государственных служащих.

Комитет по вопросам организации госвласти рекомендует парламенту принять соответствующий законопроект № 4361, сообщает информационное управление аппарата ВР.

Что предлагают. Опыт в адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности арбитражных управляющих признается общим требованием для претендентов на должности госслужащих, как альтернатива опыту работы на руководящих должностях.

Кроме того, Кабинету министров поручено утвердить критерии, на основании которых определяется соответствие опыта кандидатов о наличии опыта работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности. Также правительству предстоит урегулировать вопрос оплаты труда госслужащих Представительства президента в Крыму.

«По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать парламенту принять проект закона (№ 4361) во втором чтении и в целом», — сказано в сообщении.

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По материалам Finance.UA
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