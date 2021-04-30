0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 87 0

День финансов: «быстрые» штрафы за парковку, лучшая вакцина от Covid, ревальвация гривны летом

День финансов: «быстрые» штрафы за парковку, лучшая вакцина от Covid, ревальвация гривны летом

Пятница, 7 мая. Украинцам обещают “быстрые” штрафы за неоплаченную парковку, и ревальвацию гривны летом.

Лучший препарат против коронавируса. На Всемирном конгрессе, который проходит ежегодно более 20 лет (World Vaccine Congress Washington) лучшей вакциной против коронавируса признали препарат американской компании Moderna. В номинации также участвовали препараты Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science.

Основные темы от МВФ. Как сообщил представитель Международного валютного Фонда Джерри Райс, сейчас основными темами остаются сохранение независимости Национального банка, а также продолжение политики гибкого обменного курса. Он подчеркнул важность среднесрочной фискальной стабильности, борьбы с коррупцией и улучшения корпоративного управления.

Бесплатный проезд в транспорте. Жители Кривого Рога получили возможность пользоваться городским транспортом на безвозмездной основе с 1 мая. В частности, можно будет ездить в трамваях, троллейбусах, коммунальных автобусах и скоростном трамвае, без платы за проезд.

Правда, есть одно условие – чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, нужно стать владельцем «Карты криворожца».

Продажа ПриватБанка: давайте уже после Covid. В НБУ рассказали, что начнут готовить «ПриватБанк» на продажу уже после окончания кризиса, который вызвала пандемия Covid-19. Государство планирует за 5 лет уменьшить свою долю в банковском секторе с 55% до 25%.

“Быстрые” штрафы за неоплаченную парковку. В Киеве с 1 мая запустили электронную систему проверки оплаты штрафов за неоплаченную парковку. Ранее инспекторы долго сверяли с несколькими источниками информацию по оплате парковки и выписывали штрафы вручную. Отныне весь процесс выписывания штрафов можно ускорить до нескольких минут.

Рынок труда после очередного локдауна. По сообщению сервиса по поиску работы Jooblе, рынок труда лучше перенес второй локдаун, введенный в марте-апреле, поскольку количество вакансий выросло на 28%, по сравнению с ограничительными мерами год назад. В топе индустрий с наибольшим количеством предложений были оптовая и розничная торговля, производство, транспорт и логистика, строительство и архитектура, IT-сектор.

Ревальвация гривны летом. Как прогнозирует группа макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, до конца мая гривна укрепится до 27,6 грн за долл. Ревальвация продлится до конца августа, после чего курс зафиксируется в коридоре 27,0-27,5 грн/долл.

Узнавайте первыми не только о курсе, но и о самых интересных и актуальных новостях с помощью телеграм-канала Finance_ukr 🧐

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.