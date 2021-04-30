День финансов: «быстрые» штрафы за парковку, лучшая вакцина от Covid, ревальвация гривны летом

Пятница, 7 мая. Украинцам обещают “быстрые” штрафы за неоплаченную парковку, и ревальвацию гривны летом.

Лучший препарат против коронавируса. На Всемирном конгрессе, который проходит ежегодно более 20 лет (World Vaccine Congress Washington) лучшей вакциной против коронавируса признали препарат американской компании Moderna. В номинации также участвовали препараты Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science.

Основные темы от МВФ. Как сообщил представитель Международного валютного Фонда Джерри Райс, сейчас основными темами остаются сохранение независимости Национального банка, а также продолжение политики гибкого обменного курса. Он подчеркнул важность среднесрочной фискальной стабильности, борьбы с коррупцией и улучшения корпоративного управления.

Бесплатный проезд в транспорте. Жители Кривого Рога получили возможность пользоваться городским транспортом на безвозмездной основе с 1 мая. В частности, можно будет ездить в трамваях, троллейбусах, коммунальных автобусах и скоростном трамвае, без платы за проезд.



Правда, есть одно условие – чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, нужно стать владельцем «Карты криворожца».

Продажа ПриватБанка: давайте уже после Covid. В НБУ рассказали, что начнут готовить «ПриватБанк» на продажу уже после окончания кризиса, который вызвала пандемия Covid-19. Государство планирует за 5 лет уменьшить свою долю в банковском секторе с 55% до 25%.

“Быстрые” штрафы за неоплаченную парковку. В Киеве с 1 мая запустили электронную систему проверки оплаты штрафов за неоплаченную парковку. Ранее инспекторы долго сверяли с несколькими источниками информацию по оплате парковки и выписывали штрафы вручную. Отныне весь процесс выписывания штрафов можно ускорить до нескольких минут.

Рынок труда после очередного локдауна. По сообщению сервиса по поиску работы Jooblе, рынок труда лучше перенес второй локдаун, введенный в марте-апреле, поскольку количество вакансий выросло на 28%, по сравнению с ограничительными мерами год назад. В топе индустрий с наибольшим количеством предложений были оптовая и розничная торговля, производство, транспорт и логистика, строительство и архитектура, IT-сектор.

Ревальвация гривны летом. Как прогнозирует группа макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, до конца мая гривна укрепится до 27,6 грн за долл. Ревальвация продлится до конца августа, после чего курс зафиксируется в коридоре 27,0-27,5 грн/долл.

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