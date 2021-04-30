Венецианская комиссия одобрила законопроект о тюремном заключении за ложь в декларациях

Венецианская комиссия поддержала законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование.
Об этом сообщается на сайте комиссии.
В своем заключении члены комиссии отметили, что возобновление тюремного заключения за самые серьезные правонарушения, связанные с декларированием, – разумный шаг, особенно учитывая масштабы коррупции в Украине.
Также там считают, что законопроект соответствует международным обязательствам Украины и предыдущим рекомендациям комиссии.
В Венецианской комиссии добавили, что усиление ответственности не будет эффективным без укрепления антикоррупционных институтов. Также эксперты выразили сожаление, что ужесточение наказания начнет действовать только к следующему периоду декларирования – 1 апреля 2022 года, то есть чиновники, которые не подали декларации или включили в них недостоверную информацию, будут нести ответственность только в соответствии с действующими положениями законодательства.
Напомним, 4 декабря Верховная Рада возобновила ответственность за ложь в декларациях. За законопроект, предусматривавший штраф и лишь ограничение свободы за ложь в е-декларациях, проголосовали 289 депутатов.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции тогда выступило с критикой законопроекта, ведь он не предусматривает лишение свободы, а только ее ограничение.
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