Новые штрафы за несоблюдение требований пожарной безопасности: как повлияют на строительную сферу

В Украине принят законопроект № 4157, который усиливает уровень ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности. Эти изменения крайне важны для улучшения качества новостроек, ведь требования пожарной безопасности также распространяются на деятельность застройщиков.

Каких именно требований необходимо будет придерживаться во время строительства, пояснил заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

Так, согласно ГСН В.2.2−15:2019 «Жилые дома. Основные положения» раздел «Пожарная безопасность» включает следующие требования:

• предусматривать запас огнестойкости в различных элементах здания;

• обеспечить здание системами противопожарной защиты;

• спланировать эвакуационные выходы из дома;

• обеспечить подъезды для пожарного автомобиля, а также противопожарные расстояния от соседних домов.

Соблюдение этих требований проверяют пожарные инспекторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Кстати, недавно парламент в первом чтении поддержал законопроект № 1133-ІХ относительно повышения штрафов за недопуск инспекторов. Надеюсь, что вскоре он будет принят в целом. Эти два закона в комплексе позволят обеспечить контроль за пожарной безопасностью в новостройках и предотвращать возникновение аварийных ситуаций», — добавил Юрий Таций.

В целом закон № 4157 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности» предусматривает следующие нововведения:

• введение ответственности для физических лиц-предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность;

• увеличение штрафа за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности по статье 175 КУоАП — до 510 — 1700 гривен для граждан и от 850 — 3400 гривен для должностных лиц и ФЛП (ранее 8,5 — 119 гривен для граждан и должностных лиц);

• повышение санкций за нарушение статьи 175−2 КУоАП (осуществление хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности) — до 2550 — 3400 гривен (ранее 680 — 1700 гривен);

• введение уголовной ответственности за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжкими последствиями (статья 270 УК).