Грузовые авиаперевозки в мире вышли на исторический максимум

Мировые авиакомпании в марте 2021 года увеличили перевозки грузов до исторического максимума. По сравнению с мартом 2019 года показатель вырос на 4,4%. По сравнению с февралем 2021 года рост грузовых авиаперевозок составляет 0,4%.

Об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

При этом абсолютный показатель объема перевозок не приводится.

Благоприятное влияние на объемы перевозок оказывает длительный рост мировой торговли. Так, в феврале он увеличился по итогам девятого месяца подряд — на 0,3%. Такого длительного непрерывного роста не происходило более двух десятилетий, отметили в IATA.

Больше всего выросли грузовые авиаперевозки в Африке (+24,6%), Северной Америке (+14,5%), на Ближнем Востоке (+9,2%).

В Европе рост составил 0,7%.

В то же время авиакомпании Латинской Америки снизили грузоперевозки на 23,6%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сокращение составило 0,3%.