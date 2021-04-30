Укртрансгаз в первом квартале получил убыток, несмотря на увеличение дохода

«Дочка» Нафтогаза, Укртрансгаз, в первом квартале 2021 года получила чистый доход в 1,3 млрд грн, однако закончила период с чистым убытком в 30 млн грн.
Об этом сообщил в.и.о. директора Укртрансгаза Сергей Перелома.
Доход УТГ превысил доходы соответствующего периода в прошлом году на 23%. В то же время, отмечает Перелома, компания не смогла пересечь уровень безубыточности и получила 30 млн грн чистого убытка. Для сравнения, за первый квартал прошлого года компания получила убыток в 16,3 млрд грн.
«Основные поступления Укртрансгаза от осуществления ключевого вида деятельности — хранение природного газа. Чистый доход по этому направлению в первом квартале 2021 года составил 1,1 млрд грн, что на 9% выше прошлогоднего показателя», — добавил глава компании.
По итогам 2020 года компания получила чистый убыток в 2,6 млрд грн против 23,6 млрд грн в 2019 году.
«Итоги финансовой деятельности Укртрансгаза в первом квартале текущего года свидетельствуют, что, несмотря на „исторические долги“, компания финансово оздоравливается и впервые за много лет имеет потенциал для того, чтобы стать прибыльной», — подытожил Перелома.
Он добавил, что рассчитывает на положительный финансовый результат в этом году и обеспечение устойчивого прохождения отопительного сезона 2021/2022.
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