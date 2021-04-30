«Доступная ипотека 7%»: как и в каких регионах берут (инфографика)

По состоянию на 05 мая текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 217 кредитных договоров на общую сумму 182,24 млн грн, причем как на первичном (28,92%), так и вторичном (71,08%) рынках.
Об этом пишет пресс-служба.
Уполномоченными банками рассматриваются 468 заявок на участие в программе на общую сумму 410,74 млн грн, из которых 26,61% составляет первичный рынок и 75,39% – вторичный.
В программе задействован 21 регион и г. Киев.
Несмотря на карантинные ограничения и предпраздничные дни, сохраняется тенденция развития программы. Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
+ 25% – количества кредитов и + 40% – суммы кредитов;
+ 15% – количества заявок и + 31% – суммы заявок.
14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.
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