Пенсии планируют повысить еще одной категории украинцев

Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров о повышении минимальной пенсии для инвалидов I группы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.

Что предлагают:

с 1 июля предоставлять ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до 2200 гривен, в случае, когда у лиц с инвалидностью I группы, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 2200 гривен.

Реализация акта потребует дополнительных расходов в сумме 25,3 млн гривен в месяц за счет средств государственного бюджета.

«Реализация акта обеспечит установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2200 гривен лицам с инвалидностью I группы», — говорится в документе.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 724,65 гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получали 419 022 украинца.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что пенсионная реформа в Украине связана со значительными рисками.

В Украине около 1 миллиона застрахованных лиц пользуются системой добровольных негосударственных пенсионных накоплений.

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