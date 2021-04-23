Пенсии планируют повысить еще одной категории украинцев

Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров о повышении минимальной пенсии для инвалидов I группы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.
Что предлагают:
Реализация акта потребует дополнительных расходов в сумме 25,3 млн гривен в месяц за счет средств государственного бюджета.
«Реализация акта обеспечит установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2200 гривен лицам с инвалидностью I группы», — говорится в документе.
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