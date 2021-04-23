Первичный рынок жилья: как изменились цены в Киеве и пригороде

Невзирая на то, что в целом цены на жилье киевского региона за апрель практически не изменились (рост составил незначительные +0,2%), в отдельных классах жилья, как в Киеве, так и в пригороде, всё же произошли ощутимые ценовые изменения.

Об этом пишет Build Portal.

Киев:

средняя цена предложения в Киеве выросла за месяц на 1% и составила 41 648 грн/м кв;

но рост этот произошел только лишь за счет изменений цены в классе элитного жилья, которое подорожало на 1,3% за апрель. Элитное жилье в апреле можно было купить по средней цене 83 711 грн/м кв;

менее всего за апрель по цене просел бизнес-класс (-0,7%), но в этом классе ежемесячно происходит снижение цены еще с декабря 2020 года. В общей сложности по состоянию на апрель средняя цена в бизнес-классе снизилась на 13,7% за последние 4 месяца и на данный момент составляет 44 153 грн/м кв;

в комфорт-классе за апрель также снизились цены, на 2,9%, они зафиксировались на отметке в 29 388 грн/м кв;

существенные изменения в средней цене произошли в эконом-классе — здесь цена «рухнула» почти на 10% в течении одного месяца: с 26 325 грн до 23 988 грн.

Пригород: