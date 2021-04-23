Первичный рынок жилья: как изменились цены в Киеве и пригороде

Невзирая на то, что в целом цены на жилье киевского региона за апрель практически не изменились (рост составил незначительные +0,2%), в отдельных классах жилья, как в Киеве, так и в пригороде, всё же произошли ощутимые ценовые изменения.
Об этом пишет Build Portal.
Киев:
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