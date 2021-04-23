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Первичный рынок жилья: как изменились цены в Киеве и пригороде

Первичный рынок жилья: как изменились цены в Киеве и пригороде

Невзирая на то, что в целом цены на жилье киевского региона за апрель практически не изменились (рост составил незначительные +0,2%), в отдельных классах жилья, как в Киеве, так и в пригороде, всё же произошли ощутимые ценовые изменения.

Об этом пишет Build Portal.

Киев:

  • средняя цена предложения в Киеве выросла за месяц на 1% и составила 41 648 грн/м кв;
  • но рост этот произошел только лишь за счет изменений цены в классе элитного жилья, которое подорожало на 1,3% за апрель. Элитное жилье в апреле можно было купить по средней цене 83 711 грн/м кв;
  • менее всего за апрель по цене просел бизнес-класс (-0,7%), но в этом классе ежемесячно происходит снижение цены еще с декабря 2020 года. В общей сложности по состоянию на апрель средняя цена в бизнес-классе снизилась на 13,7% за последние 4 месяца и на данный момент составляет 44 153 грн/м кв;
  • в комфорт-классе за апрель также снизились цены, на 2,9%, они зафиксировались на отметке в 29 388 грн/м кв;
  • существенные изменения в средней цене произошли в эконом-классе — здесь цена «рухнула» почти на 10% в течении одного месяца: с 26 325 грн до 23 988 грн.

Пригород:

  • в пригороде столицы за апрель не наблюдалось таких экстремальных изменений в средней цене предлагаемого на рынке жилья. Средняя цена предложения подросла всего на 0,5% и составила 20 154 грн/м кв;
  • жилье эконом-класса в пригороде, в отличии от Киева, показало рост средней цены предложения на 3% за месяц. В апреле квартиры класса эконом предлагали приобрести в среднем за 17 947 грн/м кв;
  • элитное жилье также прибавило в средней цене предложения. Этот класс жилья наиболее заметно подрос — на 4,2%;
  • снижались цены в апреле незначительно в комфорт-классе (-0,8%) и в бизнесе (-1,2%), средние цены предложения на рынке по этим классам составили 20 317 грн/м кв. и 23 343 грн/м кв. соответственно.

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По материалам Finance.UA
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