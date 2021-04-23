Как часто украинцы берут фрилансы вдобавок к основной работе (инфографика)

Регулярно подработки берут более 70% респондентов, при этом большинство из них — в той же сфере, что и основная работа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса AIN.UA.

Результаты опроса:

71% читателей берут фрилансы вдобавок к основной работе. При этом, 40,3% из них — регулярно, а более 30% — редко;

вообще не берут подработок 28,9% респондентов.

Чаще всего фрилансами интересуются читатели, занятые в Software Engineering. На втором месте — маркетологи.

В какой сфере берут подработку:

чаще всего респонденты обращают внимание на фрилансы в той же сфере, что и основная работа. Об этом рассказали 72,4% опрошенных;

10,3% подрабатывают в другой сфере;

17,3% выбрали вариант «Бывает по-разному».

Айтишники в основном подрабатывают в IT, маркетологи выбирают PPC, а пиарщики — SMM. 90,4% всех подработок — в онлайне.

Почему не берут подработку:

от возможности заработать дополнительные средства отказываются по причине полной загруженности на основном месте работы. Это подтвердили 54,7% респондентов;

24,8% просто не хотят тратить свободное от работы время на решение других рабочих задач;

в 6% случаев подработки не поощряются или запрещаются работодателем.

Сколько зарабатывают на фрилансах:

чаще всего на фрилансах удается зарабатывать в среднем от 5 000 до 20 000 грн в месяц;

больше всего зарабатывают айтишники. Некоторые из них за подработки получают до 50 000 грн в месяц;

меньше всего на фрилансах получают читатели, задействованные в SMM .

Справка Finance.ua:

За 1 квартал 2021 года крупнейшие выплаты от иностранных клиентов получили фрилансеры, онлайн-продавцы и ІТ-компании.

Фриланс-биржа Freelancehunt опросила 2183 зарегистрированных на платформе программистов и на основании полученных данных составила портрет украинского разработчика.

Украинские фрилансеры довольно консервативны в выборе банков. Фаворит ПриватБанк — его выбирают 72% исполнителей.

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