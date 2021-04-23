Как часто украинцы берут фрилансы вдобавок к основной работе (инфографика)

Регулярно подработки берут более 70% респондентов, при этом большинство из них — в той же сфере, что и основная работа.
Об этом свидетельствуют результаты опроса AIN.UA.
Результаты опроса:
Чаще всего фрилансами интересуются читатели, занятые в Software Engineering. На втором месте — маркетологи.
В какой сфере берут подработку:
Айтишники в основном подрабатывают в IT, маркетологи выбирают PPC, а пиарщики — SMM. 90,4% всех подработок — в онлайне.
Почему не берут подработку:
Сколько зарабатывают на фрилансах:
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