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Как часто украинцы берут фрилансы вдобавок к основной работе (инфографика)

Как часто украинцы берут фрилансы вдобавок к основной работе (инфографика)

Регулярно подработки берут более 70% респондентов, при этом большинство из них — в той же сфере, что и основная работа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса AIN.UA.

Результаты опроса:

  • 71% читателей берут фрилансы вдобавок к основной работе. При этом, 40,3% из них — регулярно, а более 30% — редко;
  • вообще не берут подработок 28,9% респондентов.

Чаще всего фрилансами интересуются читатели, занятые в Software Engineering. На втором месте — маркетологи.

В какой сфере берут подработку:

  • чаще всего респонденты обращают внимание на фрилансы в той же сфере, что и основная работа. Об этом рассказали 72,4% опрошенных;
  • 10,3% подрабатывают в другой сфере;
  • 17,3% выбрали вариант «Бывает по-разному».

Айтишники в основном подрабатывают в IT, маркетологи выбирают PPC, а пиарщики — SMM. 90,4% всех подработок — в онлайне.

Почему не берут подработку:

  • от возможности заработать дополнительные средства отказываются по причине полной загруженности на основном месте работы. Это подтвердили 54,7% респондентов;
  • 24,8% просто не хотят тратить свободное от работы время на решение других рабочих задач;
  • в 6% случаев подработки не поощряются или запрещаются работодателем.

Сколько зарабатывают на фрилансах:

  • чаще всего на фрилансах удается зарабатывать в среднем от 5 000 до 20 000 грн в месяц;
  • больше всего зарабатывают айтишники. Некоторые из них за подработки получают до 50 000 грн в месяц;
  • меньше всего на фрилансах получают читатели, задействованные в SMM.

Справка Finance.ua:

  • За 1 квартал 2021 года крупнейшие выплаты от иностранных клиентов получили фрилансеры, онлайн-продавцы и ІТ-компании.
  • Фриланс-биржа Freelancehunt опросила 2183 зарегистрированных на платформе программистов и на основании полученных данных составила портрет украинского разработчика.
  • Украинские фрилансеры довольно консервативны в выборе банков. Фаворит ПриватБанк — его выбирают 72% исполнителей.

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По материалам Finance.UA
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