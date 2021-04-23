CБУ разоблачила сеть подпольных call-центров, которые ежемесячно обманывали украинцев на 7 млн грн

Киберспециалисты СБУ заблокировали в Виннице схему завладения деньгами граждан через виртуальные «брокерские услуги». Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 7 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Схему «обслуживали» почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода.

По предварительным данным следствия, житель областного центра наладил работу трех подпольных «call-центров». Их операторы через IP-телефонию подыскивали клиентов для регистрации на фиктивных брокерских интернет-платформах и пополнения специально созданных электронных счетов. После этого дельцы через сеть аффилированных фирм выводили деньги граждан в тень и переводили в наличные.

В ходе следственных действий в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили более 200 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства ведутся следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.



Фото: СБУ