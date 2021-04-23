«Кузня на Рыбальском» заявляет, что завод хотят сознательно обанкротить

На заводе «Кузня на Рыбальском» заявили, что «системные незаконные действия власти ставят предприятие на грань остановки, угрожают тысячам работников потерей рабочих мест и подрывают обороноспособность страны».
Об этом говорится в заявлении завода.
«Маски-шоу, как в темные времена Януковича, которые ГБР и прокуратура устроили на предприятии 28 апреля, коллектив и менеджмент завода расценивают как еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии», — говорится в заявлении.
«ГБР уже не один год терроризирует завод, и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы „Кузня“ не предоставила имеющихся документов по их требованию», — добавляют в «Кузне».
На заводе утверждают, что никакой юридической необходимости в обыске не было.
«Его истинная цель становится понятной ввиду того, что следователи вышли за границу постановления знаменитого Печерского районного суда и незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением одиозного судьи Соколова в рамках уголовного производства против должностных лиц Министерства обороны, которым расследуется строительство трех бронированных десантно-штурмовых катеров «Кентавр ЛК», «Станислав» и «Малин».
Цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал. А тем более, и боевые модули к ним, которые тоже было решено производить в Украине, потому что в то время западные партнеры отказывались поставлять нашей стране летальное вооружение.
Эти катера — пилотные проекты, поэтому изменения в тактико-техническом задании на их изготовление являются в таком случае естественными и неизбежными. Их определяет заказчик, в данном случае Министерство обороны, а завод — обязан учитывать", — добавили там.
В «Кузне» заявили, что будут оспаривать действия правоохранителей в судах и «приложат все усилия для выполнения контрактов с государством несмотря на противодействие самого государства».
«Есть основания полагать, что разрушая отечественное производственное предприятие, власть или ее отдельные представители действуют в интересах отдельных государств», — заявили на заводе.
Напомним, Государственное бюро расследований провело обыски на предприятиях, которые связывают с бывшим президентом Петром Порошенко — это завод «Кузница на Рыбальском» и подразделения компании «Богдан Моторс» в Киеве и других областях.
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