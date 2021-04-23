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Впервые украинский негосударственный пенсионный фонд приобрел акции международной компании Apple Inc.

В портфель негосударственного пенсионного фонда «Взаємодопомога», учредителем которого является компания ЛИГА ПЕНСИЯ, теперь входят акции американского технологического гиганта Apple Inc. Впервые в истории Украины негосударственный пенсионный фонд осуществил покупку акций компании такого уровня.

Задача негосударственных пенсионных фондов (НПФ) – приумножать пенсионные сбережения граждан и обеспечивать их максимальную надежность, поэтому их инвестиционная деятельность жестко регламентируется законодательством. На сегодня есть немного инвестиционных инструментов, доступных украинским НПФ. Однако даже в рамках существующих ограничений, НПФ находят возможности обеспечить доходность и надежность инвестиций, среди них – приобретение акций крупных компаний-лидеров рынка.

В апреле 2021 НПФ “Взаємодопомога” приобрел акции американской компании Apple Inc. в свой инвестиционный портфель. “Такие инвестиции призваны уменьшить зависимость от внутренних рисков, когда мы инвестируем только в Украине. Диверсификация активов фонда – это способ их сохранения и повышения доходности. Законодательство позволяет до 5% активов негосударственного пенсионного фонда инвестировать в акции международных компаний и мы первые, кто это сделал. “ – отметила председатель совета фонда Ольга Бондаренко

Это лишь первый шаг, в планах расширение инвестиционного портфеля фонда путем покупки акций компаний с безупречной репутацией и мировым именем, которые на протяжении многих десятилетий своей деятельности подтвердили свою надежность и ликвидность.

По результатам первого квартала 2021 НПФ “Взаємодопомога” показал годовую доходность на уровне 18,54% и вошел в ТОП-10 НПФ с высокой доходностью, по данным www.ligapension.com.

Компания «Лига Пенсия» входит в Группу Компаний «ЛИГА» – объединение независимых инновационных бизнесов, которые являются лидерами на различных рынках. ГК «ЛИГА» активно развивает направление негосударственного пенсионного обеспечения, рассматривая его как свой вклад в реализацию стратегии достойной старости в Украине. Компания «Лига Пенсия» внедряет лучший международный опыт и призвана дать украинцам надежный инструмент для накопления и приумножения пенсионных сбережений.

По материалам Лига Пенсия
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