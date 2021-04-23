0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 98 0

День финансов: о тарифах на газ, ослаблении карантина в Киеве, автоматическом открытии ФЛП

В среду, 28 апреля, уже не только много мыслей, но и новостей о мае:

С мая в Киеве ослабнет карантин. В столице с субботы, 1 мая, ослабят карантинные ограничения. Что начнет работать: весь наземный общественный транспорт и метро, заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортзалы. А уже с 5 мая город возобновит учебный процесс.

Кроме того, после ослабления карантинных ограничений начнет работать автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.

С мая — новые правила по субсидиям. Уже с 1 мая заработают новые правила получения субсидий. Можно будет получать все 100% субсидии живыми деньгами. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если вы имеете на депозитном счете в банках более 100 тысяч гривен, покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен, вам субсидию не назначат.

Шмыгаль также сообщил, что Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, продлив механизм действия возложенных социальных обязанностей до 30 июня. Цена на электроэнергию остается 1 грн 68 коп. за 1 кВт/ч.

С 1 мая вводятся годовые тарифы на газ. Они будут действовать по 30 апреля 2022 года. Переход на новые тарифы состоится для потребителей автоматически. Сколько будет стоить газ, можно ли отказаться от годовых тарифов и перейти на коммерческий контракт, рассказываем в новом материале:

Как вы будете платить за газ с 1 мая 🔥

Отметим, если хотите узнавать еще больше полезной информации для вашего кошелька — подписывайтесь на наш телеграм-канал. В него направляем только самое важное и полезное. При этом бережно и доступно «упаковываем»!

Стать адептом полезных знаний в телеграм-канале Finance

А пока предоставляем ожидания премьера. С его слов, летом 2021 года компании смогут снизить цены на газ для населения. Шмыгаль говорит, что установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта.

Автоматическое открытие ФЛП. Кабмин поддержал постановление о регистрации ФЛП через портал «Дія», без участия государственного регистратора. По мнению министра юстиции Дениса Малюськи, такое регулирование уменьшит административную нагрузку и время на получение такой услуги. При этом просто быть зарегистрированным в «Дії» для открытия ФЛП будет недостаточно. Министр рассказал, что необходимо для подачи заявления.

Интернет — базовая потребность украинца. Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета. В министерстве утверждают, что мобильная связь и доступ к интернету — тоже базовые потребности человека. Они экономят время и финансовые ресурсы.

У стримеров +1071%, а у транспортных компаний +703%. Как свидетельствуют данные платформы Payoneer, в 2021 году украинцы продолжают зарабатывать на международных рынках, сотрудничая как с глобальными платформами, так и напрямую с иностранными клиентами.

Самый высокий прирост в первом квартале этого года оказался у стримеров — зачисления от live-трансляций выросли на 1071%, или почти в 12 раз. Транспортные компании получили на 703% больше выплат, креаторы на социальных платформах на 140%, а онлайн-преподаватели на 63%.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.