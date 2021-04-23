День финансов: о тарифах на газ, ослаблении карантина в Киеве, автоматическом открытии ФЛП

В среду, 28 апреля, уже не только много мыслей, но и новостей о мае:

С мая в Киеве ослабнет карантин. В столице с субботы, 1 мая, ослабят карантинные ограничения. Что начнет работать: весь наземный общественный транспорт и метро, заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортзалы. А уже с 5 мая город возобновит учебный процесс.

Кроме того, после ослабления карантинных ограничений начнет работать автоматическая система фиксации нарушений правил парковки.

С мая — новые правила по субсидиям. Уже с 1 мая заработают новые правила получения субсидий. Можно будет получать все 100% субсидии живыми деньгами. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если вы имеете на депозитном счете в банках более 100 тысяч гривен, покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен, вам субсидию не назначат.

Шмыгаль также сообщил, что Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, продлив механизм действия возложенных социальных обязанностей до 30 июня. Цена на электроэнергию остается 1 грн 68 коп. за 1 кВт/ч.

С 1 мая вводятся годовые тарифы на газ. Они будут действовать по 30 апреля 2022 года. Переход на новые тарифы состоится для потребителей автоматически. Сколько будет стоить газ, можно ли отказаться от годовых тарифов и перейти на коммерческий контракт, рассказываем в новом материале:

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А пока предоставляем ожидания премьера. С его слов, летом 2021 года компании смогут снизить цены на газ для населения. Шмыгаль говорит, что установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта.

Автоматическое открытие ФЛП. Кабмин поддержал постановление о регистрации ФЛП через портал «Дія», без участия государственного регистратора. По мнению министра юстиции Дениса Малюськи, такое регулирование уменьшит административную нагрузку и время на получение такой услуги. При этом просто быть зарегистрированным в «Дії» для открытия ФЛП будет недостаточно. Министр рассказал, что необходимо для подачи заявления.

Интернет — базовая потребность украинца. Минцифра предлагает внести в прожиточный минимум стоимость услуг мобильной связи и интернета. В министерстве утверждают, что мобильная связь и доступ к интернету — тоже базовые потребности человека. Они экономят время и финансовые ресурсы.

У стримеров +1071%, а у транспортных компаний +703%. Как свидетельствуют данные платформы Payoneer, в 2021 году украинцы продолжают зарабатывать на международных рынках, сотрудничая как с глобальными платформами, так и напрямую с иностранными клиентами.

Самый высокий прирост в первом квартале этого года оказался у стримеров — зачисления от live-трансляций выросли на 1071%, или почти в 12 раз. Транспортные компании получили на 703% больше выплат, креаторы на социальных платформах на 140%, а онлайн-преподаватели на 63%.