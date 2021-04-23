«Отмывали» деньги: СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн из которых — связаны с отмыванием средств.



Фото: СБУ

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

свыше 43 млн грн;

более 800 кг серебра в банковских слитках;

компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;

документы, подтверждающие проведение операций.



Фото: СБУ

Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.