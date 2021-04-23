«Отмывали» деньги: СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн из которых — связаны с отмыванием средств.
Фото: СБУ
«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
Фото: СБУ
Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
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