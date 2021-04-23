Oppo A95 5G официально представлен

Ранее в этом месяце данные об Oppo A95 5G появлялись на веб-сайте China Telecom, и сегодня компания официально представила эту модель. Oppo A95 5G имеет такой же дисплей и чипсет, и Oppo Reno 5Z, но не получил дополнительную камеру на задней панели для анализа глубины.

На передней панели расположена AMOLED-матрица с разрешением FullHD+ и частотой обновления 60 Гц. Фронтальная камера с разрешением 16 МП находится в верхнем левом углу. За работу смартфона ответственен чипсет MediaTek Dimensity 800U, в паре с которым работает 8 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти варьируется от 128 ГБ до 256 ГБ, есть возможность расширения до 2 ТБ с помощью карты памяти microSD.

Основная камера включает главный сенсор 48 МП, ультраширокий 8 МП и макро 2 МП. За автономность ответствечает аккумулятор объемом 4310 мАч, у которого есть поддержка быстрой зарядки мощностью 30W через разъем USB-C, также у смартфона есть миниджек 3.5 миллиметра. Следует также обратить внимание на поддержку Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1.

Из коробки Oppo A95 5G работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1. Модель предлагается в черном, белом и синем цветах по цене 255 или 295 евро за версии с 128 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти соответственно (объем оперативной памяти в обоих случаях составляет 8 ГБ).