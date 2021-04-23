В Telegram появилась инновационная фишка, которой нет ни у одного конкурента

На данный момент самые популярные мессенджеры в Украине – Viber, WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram, и именно последний всегда выделялся удобством и фишками на фоне конкурентов. Сейчас этот мессенджер получил обновление, которое перенесет его на новый уровень в плане удобства и функциональности.
Фишку, связанную с оплатой, ожидали уже давно. Разработчики Telegram позволили владельцам всех групповых чатов и публичных каналов собирать платежи с помощью стандартных средств мессенджера. Это можно сделать через любой чат или любую группу, причем функция очень простая и удобная. Таким образом можно будет оплачивать как товары, так и услуги, используя только мессенджер.
Что важно, разработчики Telegram не стали вводить комиссию, поэтому если один пользователь отправит другому определенную сумму, то эта сумма дойдет полностью. Следует обратить внимание на то, что банковские данные пользователей не будут храниться на серверах Telegram, чтобы обеспечить их безопасность.
Новая фишка уже доступна для Telegram на смартфонах, планшетах и компьютерах, работающих под управлением операционных систем Android, iOS, macOS, Windows и Linux. Также можно будет оставлять чаевые при оплате различных услуг и товаров. Подключить услугу можно к любому каналу или чату.
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