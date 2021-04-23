Samsung официально представила новый смартфон с 5G и объемным аккумулятором

Компания Samsung официально представила свой середнебюджетный смартфон Galaxy M42 5G. Модель стала первой в модельном ряду Samsung M с поддержкой работы в сетях пятого поколения. В плане большинства характеристик модель похожа на Samsung Galaxy A42 5G, который был представлен в сентябре прошлого года.

Samsung Galaxy M42 5G оснащен 6.6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 720 х 1600 пикселей. В верхней части дисплея есть вырез под фронтальную камеру 20 МП, а в нижней – поддисплейный сканер отпечатков пальцев. На задней панели находится основная камера, которая включает главный сенсор 48 МП, ультраширокий 8 МП, макро 2 МП и датчик глубины 2 МП.

За работу ответственен чипсет Qualcomm Snapdragon 750G, в паре с которым работает 8 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти составляет 128 ГБ. За автономность Samsung Galaxy M42 5G ответственен аккумулятор объемом 5000 мАч, у которого есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15W. Модель поддерживает 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и GPS, оснащена миниджеком 3.5 миллиметра и разъемом USB-C.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11 и оболочкой One UI 3.1. Модель будет доступна в сером и черном цветах, старт продаж запланирован на 1 мая. Цена должна составить 269 долларов.