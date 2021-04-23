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ПУМБ выдал более 4 млрд грн на поддержку малого и среднего бизнеса

ПУМБ выдал более 4 млрд грн на поддержку малого и среднего бизнеса

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) выдал более 4 млрд грн кредитных средств на поддержку предпринимательства в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9».

Только за первый квартал 2021 банк профинансировал сегмент малого и среднего бизнеса на сумму в почти 2 млрд грн и помог еще 140 компаниям получить доступ к более дешевому кредитному ресурсу.

По словам Виктора Харьковца, руководителя по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ, спрос на кредиты по доступной процентной ставке продолжает динамично расти. Связано это и с тем, что с конца прошлого года рассчитывать на государственную поддержку могут компании с годовым оборотом до 20 млн евро.

«С растущим интересом представителей малого и среднего бизнеса к программе, мы также наблюдаем и новые тенденции в потребностях клиентов, под которые оформляются кредиты. Если еще в конце года доля займов на пополнение оборотных средств в структуре портфеля ПУМБ была лишь 19%, по результатам I квартала 2021 она уже составила почти 40%. Спрос на финансирование оборотного капитала вырос и за счет того, что аграрии активно привлекали кредитные средства по программе «5-7-9» под весенние посевные,» – отмечает Виктор Харьковец.

Всего с начала действия программы банк профинансировал более 540 предприятий. С такими показателями ПУМБ продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке и занимать второе место среди банков-участников «Доступные кредиты 5-7-9» по объему выданных средств.

По материалам ПУМБ
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