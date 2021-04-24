Межбанк: на рынок повлияют ОВГЗ, возмещения НДС и конец месяца

Вторник на межбанке пройдет очень динамично. Причин активизации клиентов и самих банков несколько. И все они будут существенно влиять на поведение участников торгов.

Вот основные:

1. Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. В отличие от прошлого раза, чиновники сегодня не будут менять ни перечень предлагаемых бумаг, ни общие условия аукциона. Будут предлагаться гривневые облигации на сумму 500 млн грн на 154 дня и без ограничений по сумме ОВГЗ на 378, 574, 756 и 1120 дней. А также валютные в долларах на 281 дней и в евро на 295 дней.

После достаточно неудачных последних трех аукционов Минфин очень рассчитывает на сегодняшнее размещение. С учетом роста учетной ставки до 7,5% годовых поднимается постепенно доходность и по новым размещениям. Этот процесс продолжится и на этом аукционе.

По нашему прогнозу, 27 апреля Минфин Украины сможет продать гривневые ОВГЗ с доходностью от 8,5% до 12,90% годовых в зависимости от сроков размещения. По долларовым бумагам доходность составит около 3,9% годовых, в евро — в пределах 2,4%-2,5% годовых. А общий объем размещения составит от 8,5 млрд до 13,1 млрд гривен в гривневом эквиваленте.

Это существенные объемы для нашего ресурсного рынка и результаты аукциона будут влиять на поведение валютного рынка как сегодня (сам аукцион), так и в среду – день расчетов за купленные бумаги.

2. Приближение конца месяца и выплаты возмещений НДС экспортерам. До отчетной даты остается всего 4 рабочих дня и клиенты будут спешить закрыть свои основные операции по апрелю не позднее четверга. В сочетании с периодом выплат возмещений НДС, это увеличит как активность самих клиентов и банков, так и саму статистику торгов.

При этом, за счет вливаний гривны от государства экспортеры будут более активно торговаться по курсу и не станут торопиться с продажей валюты по “дешевому” курсу.

В то же время во время локдауна и покупатели не готовы к значительному росту аппетитов продавцов в части увеличения ценников. Противостояние интересов крупных покупателей и продавцов до конца месяца только усилится.

Кроме этого, на украинский межбанк по евро по-прежнему будет влиять поведение пары евро/доллар на международных площадках.

Там сейчас есть много желающих закрепить недавний успех евро, когда он ненадолго превысил порог в 1,21 доллара. А неопределенность в поведении ЕЦБ и ФРС США на фоне весьма неоднозначной экономической статистики как в Европе, так и в США позволяет мировым спекулянтам существенно играть на соотношении этой пары. Это немедленно отражается и на курсе евро относительно гривны.

По нашим прогнозам, объемы операций на межбанке 27 апреля будут находиться в пределах до $130-145 млн при совершении до 430 – 580 сделок.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, во вторник будут в пределах:

доллар — коридор 27,65 – 27,90 грн,

евро — коридор 33,30 – 33,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,70 – 27,95 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15- 20 коп, а в кассах банков 20-25 коп.

Евро: в банках коридор 33,25 – 33,85 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,30 – 33,70 грн при спреде в пределах до 20- 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,82 / 27,84

евро – 33,55 / 33,58

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua