Мошенники выдают автомобилистам «липовые» сертификационные документы

В связи с увеличением спроса со стороны владельцев евроблях, вновь появились мошенники, предлагающие поддельные сертификационные документы для растаможки авто.
Как рассказал юрист Иван Казачук, злоумышленники предлагают обеспечить сертификацию без физического присутствия автомобиля, то есть якобы не нужно никуда ехать, а сертификат передадут через почту.
С документами от таких мошенников невозможно пройти таможенное оформление и, более того, у правоохранительных органов могут возникнуть к автомобилисту вопросы.
Раньше, говорит юрист, чтобы растаможить автомобиль, перед подачей таможенной декларации необходимо было получить “сертификационную справку” (стоит примерно 600-1000 грн.).
А уже после таможенного оформления перед постановкой на учет в МРЭО (сервисный центр) необходимо было сделать сертификат соответствия, за который брали до 5000 грн (в среднем 3500 грн). Таким образом в общем сертификация могла стоить 4500-6000 грн.
Сейчас есть возможность делать сертификат соответствия перед таможенным оформлением, минуя необходимость делать “сертификационную справку”. Таким образом, отмечает Казачук, экономия – почти в два раза.
“С целью получить двойную награду за “справку” отдельно, и “сертификат” отдельно, некоторые центры (лаборатории) говорят о невозможности сделать сертификацию без таможенной декларации. Это не правда, обращайтесь к тем, кто делает сразу сертификацию без таможенной декларации”, – советует юрист.
Также эксперт добавляет, что обязательно стоит обратить внимание на следующее.
Существуют сертификационные центры (лаборатории), которые находятся в процессе ликвидации, но пока еще выдают сертификаты соответствия, дешевле средних цен. Но с такими документами водители также в дальнейшем не смогут пройти таможенное оформление.
Порядок сертификации:
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