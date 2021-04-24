В Украине начали прививать второй дозой AstraZeneca

В Украине начали прививать от коронавируса второй дозой вакцины AstraZeneca. За вчера четыре человека в Запорожской области получили вторую прививку данной вакцины.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по COVID-19.

Всего в Украине вторую дозу получили уже 9 человек. При этом два человека получили одну дозу вакцины за границей, а еще трое – были повторно привиты 8 апреля.

Всего за сутки вакцинировали 11 100 человек, из которых 11 096 – первой дозой. Вакцину Pfizer получили 3588 человек, Sinovac – 5602, AstraZeneca – 1896.

С начала кампании вакцинировали первой дозой 539 124 украинца.

Напомним, на прошлой неделе в Украину доставили новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio корейского производства. Она состоит из 367 200 доз. Данная вакцина является однотипной к препарату Covishield, которым ранее в Украине прививали население. Таким образом этой вакциной планируют сделать вторую прививку тем гражданам, которые были привиты Covishield.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что вакцинация корейским препаратом начнется на этой неделе. Всю партию вакцины планируют использовать за две недели.