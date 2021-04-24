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По программе «Доступная ипотека 7%» выдали кредитов на ₴124 миллиона - Минфин

По программе «Доступная ипотека 7%» выдали кредитов на &#8372;124 миллиона - Минфин

С 1 марта по государственной программе «Доступная ипотека 7%» выдано 155 кредитов на 124 млн грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук в интервью Укринформу.

Чиновник напомнил, что механизм реализации программы предусматривает частичную компенсацию государством процентов по банковским ипотечным кредитам, чтобы людям займы обходились не более чем в 7% годовых.

«Итоги такого короткого периода воплощения ипотечной программы придают оптимизма: проект достаточно успешный, он популярен среди населения и все больше интересует банковские учреждения», — подчеркнул Драганчук.

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Он отметил, что к программе «Доступная ипотека 7%» присоединились 13 банков. Это меньше, чем участников госпрограммы кредитования бизнеса «5−7-9%», которых сейчас 29.

«Но программа „5−7-9“ уже больше года работает и несколько раз модифицировалась с учетом выявленных в начале проблем и дополнительных потребностей, возникших в связи с карантинными ограничениями. Для старта же новой программы 13 банков-участников, считаю, неплохой результат», — отметил заместитель министра.

Он выразил надежду, что в дальнейшем количество заключенных ипотечных сделок быстрыми темпами будет расти. Власти рассчитывают, что до конца года жилье по льготным ипотечным программам получат до 5 тыс. украинских семей.

Отвечая на вопрос о вероятных ошибках, допущенных на старте новой ипотечной программы, замминистра финансов уверил, что особых проблем не было.

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«Условия программы достаточно широкие и либеральные. Существуют разве только возрастные ограничения: на конец действия ипотечного соглашения возраст заемщика не должен превышать 70 лет. Такую оговорку приняли, учитывая риски для банков. Еще есть определенные нормативные ограничения площади квартиры, которую можно брать в ипотеку на льготных условиях. И все. Поэтому, в принципе, любой из граждан может подать заявку на участие в программе. То есть, нет никакой приоритетизации по социальному статусу граждан», — пояснил Драганчук.

При этом «приоритетный» подход, по его словам, планируется применить в рамках следующего этапа воплощения «ипотечных» планов государства, когда полноценно заработает компания «Укрфинжилье».

«Тогда задействуем другие механизмы, в том числе и приоритеты по социальным направлениям, формируя льготные условия для отдельных категорий граждан… А также апробируем другие механизмы и формы кредитования», — рассказал Драганчук.

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По материалам УКРИНФОРМ
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