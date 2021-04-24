В Киевской области банда за $2,5 тысячи подделывала паспорта стран ЕС

В Киевской области действовала преступная группа, члены которой изготавливали за деньги поддельные паспорта стран ЕС и трудовые контракты в Евросоюзе. Группировка, которую разоблачила 26 апреля СБУ, действовала в течение последних трех лет.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
Так, по данным Службы безопасности Украины, ежемесячно к злоумышленникам обращалось от 5 до 10 клиентов. За один “липовый” паспорт дельцы просили $2,5 тыс., стоимость поддельного трудового контракта стартовала от 600 и достигала 800 долларов.
Схватили организатора преступной схемы на “горячем”, когда он передавал иностранцам два поддельных паспорта одной из стран ЕС. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.
Фото: СБУ
Во время следственных действий по местам проживания участников группировки, адресам изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях правоохранители изъяли поддельные паспорта и трудовые контракты; средства связи и черновые записи; наличность, вероятно полученную преступным путем; иные доказательства противоправной деятельности.
Фото: СБУ
Сейчас решается вопрос об объявлении еще трем участникам группировки подозрений в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 332 (Организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.
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