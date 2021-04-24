Взрыв дома на Позняках: пятерым чиновникам «Киевгаза» сообщили о подозрении

Пятерым служебным лицам АО “Киевгаз” сообщено о подозрении из-за взрыва в жилом доме в Киеве на Позняках, который произошел 21 июня 2020 года. Они допустили нарушения при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

“При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках расследования по факту взрыва в жилом доме на Позняках, который произошел 21 июня 2020 года, сообщено о подозрении первому заместителю председателя правления АО “Киевгаз” и еще четырем должностным лицам АО “Киевгаз”, – сообщили в прокуратуре.

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, должностные лица АО “Киевгаз” во время осуществления поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1, допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов, в том числе “Правил безопасности систем газоснабжения”, “Кодекса газораспределительных систем” и других. Нарушение требований произошло в части установки технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

“В результате нарушения вышеуказанных норм законодательства 21.06.2020 произошел взрыв газа, который привел к обрушению конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели 5 человек и травмированию 3 людей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате потери жилья жителям дома также причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Согласно заключению указанной экспертизы, установлен круг служебных лиц АО “Киевгаз”, действия которых находятся в причинно-следственной связи со взрывом.

“26 апреля 2021 года по результатам расследования первому заместителю председателя правления АО “Киевгаз”, трем главным инженерам Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда АО “Киевгаз” сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины”, – рассказали в прокуратуре.

Одновременно этим лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.

Кроме того, применяются меры заочного сообщение о подозрении еще одному лицу, которое с августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.