В Украине уменьшились запасы бензинов и мазута — Госстат

С 1 марта по 1 апреля 2021 года запасы бензинов уменьшились на 2,7%, мазута – на 2,9%.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.
На 1 апреля 2021 года по сравнению с 1 марта 2021 года запасы моторных бензинов уменьшились на 2,7%, до 142,61 тыс. тонн (на 9,4% меньше, чем на 1 апреля 2020 года); запасы тяжелых топливных мазутов – на 2,9%, до 89,03 тыс. тонн (на 1,2% больше).
Запасы дизельного топлива с 1 марта по 1 апреля 2021 года увеличились на 9,0%, до 384,44 тыс. тонн (на 4,5% меньше, чем на 1 апреля 2020 года); запасы каменного угля – на 12,1%, до 2,01 млн тонн (на 56,0% меньше); запасы сжиженного газа – на 6,5%, до 21,85 тыс. тонн (на 10,5% меньше).
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