Валовой национальный доход Украины увеличился на 3,9%

Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 3,9% по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Согласно уточненным данным Госкомстата, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 4,26 трлн грн, что на 3,9% больше, чем за 2019 год.
Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году валовой национальный доход составил 4,10 трлн грн, что на 12,2% больше, чем в 2018 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в Польше24.04.2021, 13:34 - 1655 13
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газВчера, 10:01 - 2696 4
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 3214 3
Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)Вчера, 22:49 - 1282 2
Немецкий концерн Zeppelin инвестирует EUR10 млн в строительство под КиевомВчера, 13:10 - 2090 1
Экоинспекция провела более 500 проверок качества топлива на АЗСВчера, 10:15 - 4514 1
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 3214 3
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газВчера, 10:01 - 2696 4
Немецкий концерн Zeppelin инвестирует EUR10 млн в строительство под КиевомВчера, 13:10 - 2090 1
Кабмин изменил перечень документов для переоформления автоВчера, 19:00 - 1644
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 376
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1265 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1016
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 620
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 994