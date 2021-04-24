Валовой национальный доход Украины увеличился на 3,9%

Валовой национальный доход Украины за прошлый год увеличился на 3,9% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно уточненным данным Госкомстата, за прошлый год валовой национальный доход Украины составил 4,26 трлн грн, что на 3,9% больше, чем за 2019 год.

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году валовой национальный доход составил 4,10 трлн грн, что на 12,2% больше, чем в 2018 году.