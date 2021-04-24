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На Apple подали в суд из-за преувеличения данных по защите от воды в iPhone

На Apple подали в суд из-за преувеличения данных по защите от воды в iPhone

Компания Apple в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз компанию подали коллективный иск, в котором компанию обвиняют в ложных заявлениях о способности iPhone противостоять воздействию влаги. Например, iPhone 7 защищен по стандарту IP67, а уже с iPhone 11 компания стала указывать стандарт защиты IP68, при этом компания утверждает, что iPhone 12 – наиболее водонепроницаемый из всех iPhone.

В иске утверждается, что реальные пользователи, которые находились на берегу моря или у бассейна, могли лишиться гарантии даже при непродолжительном погружении, поскольку там в воде есть хлор или соль, а все лабораторные эксперименты на соответствие степени защиты IP проводятся с чистой водой. Поэтому пользователи, которые просмотрели рекламу, в которой указано, что iPhone можно погружать на длительное время в воду, могут быть введены в заблуждение и лишиться гарантии.

Многие пользователи iPhone не волнуются по поводу возможного контакта смартфона с водой, поскольку в рекламных материалах подтверждены водонепроницаемые свойства. Но, когда аппарат перестает работать из-за попадания влаги внутрь, многим отказывают в гарантийном обслуживании из-за попадания влаги внутрь.

Напомним, что в ноябре прошлого года антимонопольное агентство Италии оштрафовало Apple на 10 миллионов евро по этой же причине. Причиной стало то, что компания заявляла, что смартфоны водонепроницаемые, но при возникновении поломок, связанных с водой, не ремонтировала их.

По материалам ITsider.
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