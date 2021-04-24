Motorola представила доступный смартфон с объемным аккумулятором

Компания Motorola представила еще один бюджетный смартфон в рамках модельного ряда Moto G – им стал Moto G20. Новая модель оснащена 6.5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частота обновления составляет 90 Гц, отношение сторон составляет 20:9. В дисплее есть каплевидный вырез под фронтальную камеру 13 МП.
За работу смартфона ответственен восьмиядерный чипсет Unisoc T700, который включает два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55, а также графический адаптер Mali G52. В паре с чипсетом работает 4 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти составляет 64 ГБ, его можно расширить с помощью карты памяти формата microSD.
На задней панели расположена основная квадрокамера, которая включает главный сенсор 48 МП, ультраширокий 8 МП, макро 2 МП и датчик глубины 2 МП. За автономность отвечает аккумулятор объемом 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 10W. Из коробки смартфон поставляется с операционной системой Android 11 и оболочкой Moto My UX.
Moto G20 будет доступен в синем и розовом цветах по цене 149 евро за единую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Модель поступит в продажу на европейском рынке позже на этой неделе.
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