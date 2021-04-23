В Chrome для Android появилась функция отслеживания цен на товары

В последней версии браузера Chrome 90 для Android появилась новая функция отслеживания цен, которая предупреждает пользователей о снижении цен. Но, похоже, она доступна не для всех.
После активации этой функции, браузер Chrome отслеживает открытые вкладки пользователя на предмет снижения цен и отправляет уведомление, если такое произойдет. Неудобством в данном случае является тот факт, что вкладку приходится держать открытой в браузере.
Активировать данную функцию можно через меню настроек в виде трёх точек, которое доступно в правом верхнем углу экрана выбора вкладки. Она обозначена как Track prices. Если же браузер Chrome обновлён до версии 90, а эта функция не отображается в меню, то её можно активировать вручную. Для этого в адресной строке нужно ввести: chrome://flags/#enable-tab-grid-layout
Далее нужно нажать на раскрывающееся меню и выбрать пункт Enabled Price notifications. Возможно, после этого потребуется перезапустить браузер, прежде чем эта функция заработает. Однако в некоторых случаях и этот метод не срабатывает.
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