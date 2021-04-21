Шмигаль назвал количество ФЛП, подавших заявку на «карантинные» 8 тыс. гривен

Уже 270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице Facebook.

«270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Если правильно заполнены все данные, то в течение 10 дней выплата поступит на счет. Это уже второй раз за полгода правительство запускает беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей», – написал Шмыгаль.

По словам премьера, параллельно с этим КМУ активно работает, чтобы предприниматели получили доступ к «дешевым деньгам». По результатам программ льготного кредитования: по программе доступных кредитов “5-7-9” выдали 13,7 тысячи кредитов на более чем 33,6 млрд грн. Еще по одной программе доступного кредитования — государственные гарантии на портфельной основе — предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.

Кроме того, добавил Шмыгаль, власть договаривается с Международным банком реконструкции и развития об открытии для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на 100 млн долларов. Речь идет прежде всего об экспортно ориентированном бизнесе и долгосрочном финансировании.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. Документ, в частности, предусматривает, что застрахованный ФЛП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн.

Кроме этого, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

6 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тыс. грн. предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантинных ограничений в красных зонах.

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