Шмигаль назвал количество ФЛП, подавших заявку на «карантинные» 8 тыс. гривен

Уже 270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице Facebook.
«270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Если правильно заполнены все данные, то в течение 10 дней выплата поступит на счет. Это уже второй раз за полгода правительство запускает беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей», – написал Шмыгаль.
По словам премьера, параллельно с этим КМУ активно работает, чтобы предприниматели получили доступ к «дешевым деньгам». По результатам программ льготного кредитования: по программе доступных кредитов “5-7-9” выдали 13,7 тысячи кредитов на более чем 33,6 млрд грн. Еще по одной программе доступного кредитования — государственные гарантии на портфельной основе — предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.
Кроме того, добавил Шмыгаль, власть договаривается с Международным банком реконструкции и развития об открытии для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на 100 млн долларов. Речь идет прежде всего об экспортно ориентированном бизнесе и долгосрочном финансировании.
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