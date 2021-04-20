День финансов: сервис для пенсии «автоматом», и «оберег» от фальшивых полисов ОСАГО

Пятница, 23 апреля: на 10% меньше госслужащих, но вдвое больше цена за газ?
На 10% меньше госслужащих. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в течение последних 4 лет госорганами содержатся в среднем 39 тысяч вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих. Это приводит к увеличению выплат надбавок по зачастую субъективному и неэффективному принципу. По его словам, уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%.
Цены на газ летом: прогноз НБУ. По прогнозам НБУ, летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета. Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда.
Перечень доходов для декларирования. А в налоговой службе напомнили, какие доходы гражданам необходимо задекларировать. Отметим, налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах украинцы должны подать в органы ГНС по месту регистрации до 1 мая 2021 года.
Автоматическое начисление пенсий. Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсии. Необходимую для назначения пенсии информацию можно подать заблаговременно. Для этого лично обращаться в органы Фонда не нужно. Предоставленная информация будет заблаговременно проверена, и по достижении пенсионного возраста вы получите СМС-сообщение или уведомление в личном кабинете.
Где больше всего безработных. По состоянию на 1 апреля 2021 года количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 450 тыс. человек, что почти на треть больше по сравнению с прошлогодним показателем. При этом на одно рабочее место претендуют 6 безработных украинцев, что также больше, чем в прошлом году.
Детально почитать про регионы, где больше всего безработных, можно по ссылке.
Автофиксация нарушений ПДД. Как сообщила Служба автомобильных дорог, во Львовской области на автомобильных дорогах государственного значения стали устанавливать комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. Фиксировать правонарушения на дорогах области будут 22 камеры. К слову, три камеры уже работают на дороге М-06 Киев – Чоп в Солонке и Буске – их установили в конце прошлого года.
К сожалению, аферисты давно освоили этот рынок. Фальшивых полисов ОСАГО все больше. Часто жертвами мошенников становятся те, кто стремится сэкономить и заключает договор ОСАГО по единственному параметру – цене. О том, как не попасть на их удочку, а если попали, то какие последствия ждут водителя с фальшивым полисом – в нашем материале:
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