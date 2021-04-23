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Госаудитслужба выявила в «COVID-фонде» нарушений на 406,8 млн грн

Госаудитслужба выявила в «COVID-фонде» нарушений на 406,8 млн грн

Государственная аудиторская служба по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила нарушения на 406,8 млн грн, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

Об этом сказано в ответе Госаудитслужбы на информационный запрос LB.ua.

Служба установила проблемные вопросы и недостатки при освоении средств фонда, которые повлияли на эффективность и результативность использования 25 млрд 624,8 млн грн.

Проверку освоения средств фонда нужно было провести до конца марта 2021-го. Было проверено использование средств в размере 44 млрд 494,2 млн грн – 66,9% от общей суммы.

Отмечается, что 830 процедур закупок произведено с нарушениями, в 182 случаях такие нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн. Заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации, как следствие, неправомерно выбрали таких участников победителями торгов.

Также выявленные факты невыполнения заказчиками требований пункта 4 порядка №225 (не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности освоения средств), из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.

Также некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров, работ и услуг за счет средств фонда освобождаются от уплаты НДС, из-за чего переплата составила 1,2 млн грн.

Кроме того, установлены случаи некачественного выполнения подрядчиками условий заключенных договоров. Так, была завышена стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, что привело к потерям 78,9 млн грн.

“В частности, заказчики допускают нарушения при планировании закупок, определение их потребности в закупке и составление тендерных документаций. Как следствие, это приводит к неэффективному использованию средств из Фонда COVID-19. По результатам исследования вопросов планирования закупок выявлено, что заказчики заключили 130 договоров (6% проверенных) на общую сумму 137,3 млн грн при отсутствии документов по обоснованию определения потребности закупок”, – сообщили в Госаудитслужбе.

По материалам lb.ua
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