«Больные» деревья в Киеве будут проверять специальным оборудованием

Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» приобрело специальное оборудование для диагностики зеленых насаждений – импульсный томограф под названием арботом. Специалисты уже начали тестировать томограф, с помощью которого можно увидеть состояние дерева внутри. В среднем специалисты могут обследовать до 20 деревьев в день.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Специалисты «Киевзеленстроя» смогут определять внутренние повреждения деревьев, здоровы они или аварийные. В первую очередь, это касается вековых деревьев, которые являются памятниками природы и требуют особой заботы. Таких деревьев в нашем городе более 300. Второй важный аспект – безопасность. Во время сильной непогоды были случаи падения деревьев, не выдержавших ветра или осадков. И мы имели негативные, а порой и трагические последствия таких падений. Новое оборудование поможет: вовремя диагностировать зеленые насаждения, вовремя лечить или удалять деревья, которые могут представлять потенциальную опасность», – рассказывает Петр Пантелеев.

Арботом – немецкое оборудование, имеет датчики, которые крепятся к коре дерева. Сигналы с датчиков сразу могут быть выведены на экран ноутбука, где разными цветами показана томограмма ствола в разрезе и возможные поражения древесины. Зеленый цвет – здоровая и неповрежденная древесина, красный фиксирует дефекты и поражения.