Как выплачивается пособие по беременности и родам в случае ликвидации учреждения

В ситуации, когда организация, находящаяся в состоянии полной ликвидации, а работница собирается в отпуск в связи с беременностью и родами, имеет ли она право на получение помощи.
Об этом пишет Управление Гоструда в Кировоградской области.
Законодательство предусматривает выплату пособия по беременности и родам застрахованному лицу за весь период отпуска по беременности и родам.
Отпуск длится 70 календарных дней до родов и 56 после родов. Размер пособия предоставляется в полном объеме.
Кто выплачивает пособие. Если организацию ликвидируют, материальное обеспечение застрахованным лицам выплачивается правопреемником, а в случае его отсутствия – отделением Фонда социального страхования по месту учета ликвидированного предприятия.
Страховые средства зачисляются на отдельный текущий счет. Их можно использовать только на предоставление социальных услуг.
Напомним, более 42 тысяч работающих украинок находились в декретном отпуске в течение 2020 года. Фонд социального страхования Украины профинансировал для них 4,9 миллиарда гривен пособий по беременности и родам.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долги за коммунальные услуги будут автоматически списывать со счетов должниковВчера, 20:05 - 81708 17
Зарплаты таможенникам можно поднять до 50 тысяч грн за счет доли со штрафов — глава ГТС6 ч. назад - 395 5
В «Слуге народа» рассказали, когда закончат судебную реформу8 ч. назад - 330 3
Bitcoin упал ниже $50 000 из-за намерения Байдена поднять налоги11 ч. назад - 915 2
В Украине запускают эксперимент по приближению зарплаты госслужащих к рыночному сектору5 ч. назад - 499 2
Вдвое выше: НБУ спрогнозировал цены на газ летом10 ч. назад - 5748 1
В Украине запустили автоматическое начисление пенсий — инструкция5 ч. назад - 4240
Перечень доходов, которые гражданам необходимо задекларировать до 1 мая12 ч. назад - 3188 1
Автофиксация нарушений ПДД: водителей ждут более двух десятков новых камер11 ч. назад - 1433
В Саудовской Аравии строят крупнейшую в мире солнечную электростанцию16 ч. назад - 1223
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту6 ч. назад - 74
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаПозавчера, 12:10 - 546
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 708
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 410
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 780