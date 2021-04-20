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Как выплачивается пособие по беременности и родам в случае ликвидации учреждения

Как выплачивается пособие по беременности и родам в случае ликвидации учреждения

В ситуации, когда организация, находящаяся в состоянии полной ликвидации, а работница собирается в отпуск в связи с беременностью и родами, имеет ли она право на получение помощи.

Об этом пишет Управление Гоструда в Кировоградской области.

Законодательство предусматривает выплату пособия по беременности и родам застрахованному лицу за весь период отпуска по беременности и родам.

Отпуск длится 70 календарных дней до родов и 56 после родов. Размер пособия предоставляется в полном объеме.

Кто выплачивает пособие. Если организацию ликвидируют, материальное обеспечение застрахованным лицам выплачивается правопреемником, а в случае его отсутствия – отделением Фонда социального страхования по месту учета ликвидированного предприятия.

Страховые средства зачисляются на отдельный текущий счет. Их можно использовать только на предоставление социальных услуг.

Напомним, более 42 тысяч работающих украинок находились в декретном отпуске в течение 2020 года. Фонд социального страхования Украины профинансировал для них 4,9 миллиарда гривен пособий по беременности и родам.

Справка Finance.ua:

  • Как получить пособие: работница должна передать работодателю свой листок нетрудоспособности. На его основании комиссия по соцстрахованию предприятия обязана в течение не более 10 дней назначить пособие, а работодатель в срок не более 5 рабочих дней оформить и подать заявление-расчет;
  • именно с даты подачи заявления-расчета работодателем в Фонд зависит дата финансирования материального обеспечения.

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По материалам Finance.UA
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