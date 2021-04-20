По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (58,320 млн грн и 51,318 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (64 и 54), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88-27,89 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 118 активных заявок по доллару на сумму 109,638 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,9000 – 23 000
27,9000 – 30 000
27,9000 – 40 000
27,9000 – 120 000
27,9000 – 60 000
27,9000 – 99 999
27,9000 – 77 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,8000 – 500
27,9000 – 60 000
27,9000 – 20 000
27,9000 – 10 000
27,9000 – 10 000
27,9000 – 20 000
27,9000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9318 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8833 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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