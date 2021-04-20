По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (58,320 млн грн и 51,318 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (64 и 54), максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88-27,89 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 118 активных заявок по доллару на сумму 109,638 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,9000 – 23 000

27,9000 – 30 000

27,9000 – 40 000

27,9000 – 120 000

27,9000 – 60 000

27,9000 – 99 999

27,9000 – 77 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8000 – 500

27,9000 – 60 000

27,9000 – 20 000

27,9000 – 10 000

27,9000 – 10 000

27,9000 – 20 000

27,9000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9318 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8833 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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