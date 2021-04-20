«Скифское золото»: стало известно, когда суд в Амстердаме объявит решение

В четверг, 22 апреля, в Амстердаме (Нидерланды) состоялось заседание апелляционного суда по делу о возвращении в Украину «скифского золота». Судьи планируют объявить о своем решении до конца августа.
Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.
В ходе заседания члены украинской делегации отмечали, что речь идет не только об исторических артефактах, но и о мировом порядке и системе международного права.
«Мы увидели очередные попытки России разрушать международное право гибридными методами, в ход шла откровенная ложь (о без 5 минутном международном признании „республики Крым“), ссылки на несуществующие законы, вроде советских, „слезы крымских детей, которые хотят поскорее увидеть золото в себя дома“ и так далее», — написал Енин.
Вместе с тем он отмечает, что руководители «крымских музеев», при этом, не могут ответить на элементарный вопрос — они представляют Украину (владельца ценностей) или государство-оккупанта?
«Но вор, похитивший вещь, не становится ее владельцем! Мы призвали нидерландское правосудие не допустить нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года путем передачи культурного наследия Украины государству-агрессору», — заявил Енин.
В то же время, он убежден, что даже при решении Апелляционного суда в пользу Украины, РФ будет максимально затягивать процесс возврата «скифского золота».
Ранее Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела «о скифском золоте».
Напомним, в 2014 году коллекция «скифского золота» была передана для выставки в музее Аллард Пирсон в Амстердаме. На момент выставки Крым был аннексирован Россией. С тех пор права на скифское золото оспариваются в суде.
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