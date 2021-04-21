Jeep Gladiator получил новую экстремальную версию 6 х 6 (фото)

До настоящего времени переоборудование внедорожников в монстров 6 х 6 стало обычной практикой послепродажного обслуживания.
Последний трехосный образец – это Jeep Gladiator 6 х 6, любезно предоставленный Next Level. Но в отличие от апокалиптического So Flo Jeep 6 х 6, который мы видели ранее, калифорнийское ателье показало более похожий на оригинальный пикап Jeep автомобиль.
Преобразование Next Level Gladiator 6 х 6 – это первое превращение этой генерации пикапа, и в соответствии со своим брендом компания хочет вывести разные автомобили на «новый уровень внешнего вида, веселости и экстремальности».
По заявлению компании, в этой сборке используется передаточное число 4,88 для оптимального ускорения. У Jeep Gladiator также постоянный полный привод.
Существует три варианта двигателя для сборки Next Level Gladiator 6 х 6: 2-литровый турбонаддув, который развивает 270 л.с. и 393 Нм крутящего момента; 3,6-литровый V6, который производит 285 л.с. и 353 Нм тяги; а также 3-литровый турбодизель V6, который развивает мощность до 375 л.с. и крутящий момент 637 Нм.
Кроме двигателя и удлиненной грузовой платформы, Next Level также получил дополнительный стальной бампер, светодиодное освещение и лебедку. На всех шести колесах установлены амортизаторы Fox. Внутри тюнеры также добавили прошитую вручную кожу наппа, спортивные валики и уникальные узоры сидений.
Next Level Gladiator 6 х 6 можно приобрести у официальных дилеров Jeep, начиная с Huntington Beach Jeep Dodge, который находится в Хантингтон-Бич, Калифорния. Правда, цены такого шестиколесного монстра ни назывались.
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