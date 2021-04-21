Google Фото теперь позволяет организовывать фото и видео без доступа к интернету

Google Фото, пожалуй, является лучшим вариантом для хранения фотографий для многих пользователей. И вот теперь сервис получает обновление, которое делает его еще лучше. Пользователи смогут организовывать фото и видео в автономном режиме.

Это значит, что можно будет организовывать всю свою медиатеку без подключения к интернету. Между прочим, в веб-версии сервиса появилась функция Google Lens.

Большинство людей постоянно не подключены к интернету, то к Wi-Fi или 4G/5G. Однако, с обновлением, вы сможете упорядочить фотографии и видео в автономном режиме перед их загрузкой в ​​облако в Google Фото. У вас также есть возможность редактировать альбомы в автономном режиме.

Вы можете систематизировать свой контент и добавлять его в альбомы в автономном режиме, и все это будет автоматически обновляться, когда вы снова совершите подключение к интернету. Весь процесс незаметен и не отличается от работы в сети. Обновление уже должно было выйти для всех пользователей сервиса.

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