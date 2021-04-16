Ощадбанк заработал 252 млн грн в первом квартале

В январе-марте 2021 года государственный Ощадбанк получил 252 млн грн чистой прибыли.

По данным госбанка, операционная прибыль составила 2,1 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше, чем в соответствующем квартале прошлого года.

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В то же время чистая прибыль Ощадбанка за этот период составляет 252 млн грн. Существенное негативное влияние на его объем имел торговый результат от операций с финансовыми инструментами, которые отражаются по справедливой стоимости, а именно переоценка ценных бумаг в портфеле банка, связанная с колебанием курса национальной валюты и безрисковых процентных ставок в гривне и долларах США.

Положительный финансовый результат достигнут в том числе за счет роста чистого процентного дохода Ощадбанка до 2,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн (или на 96%) больше показателя в первом квартале прошлого года. Рост вызван увеличением процентного спреда, объем которого на конец квартала составил 7%.

Чистый комиссионный доход Ощадбанка по итогам квартала составляет 1,4 млрд грн, что на 342 млн грн (32,1%) больше чем за аналогичный период 2020 года.

Несмотря на продолжение экономической нестабильности, вызванной коронакризисом, рост активов банка в течение отчетного периода составил 21 млрд грн (9%). Сейчас они составляют 255 млрд грн.

Продолжился и рост депозитного портфеля Ощадбанка, который по состоянию на конец марта 2021 года составляет 209 млрд грн. В течение квартала он вырос на 12,1%, или на 22 млрд грн.

Подтверждением стабильности Ощадбанка, как и раньше, является высокий показатель адекватности регулятивного капитала, который по состоянию на конец марта 2021 года составляет 17,3% при нормативе НБУ не менее 10%.

Продолжалась работа по снижению объемов проблемной задолженности. Так, в течение первых трех месяцев 2021 года соответствующий показатель, рассчитанный по методологии НБУ, уменьшился на 2 п. п. – с 51% до 49%, или на 0,8 млрд грн. Показатель согласно международным стандартам отчетности (NPL 90+) за квартал уменьшился тоже на 2 п. п. – с 25% до 23%, или на 0,6 млрд грн.

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