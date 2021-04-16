Ощадбанк заработал 252 млн грн в первом квартале

В январе-марте 2021 года государственный Ощадбанк получил 252 млн грн чистой прибыли.
По данным госбанка, операционная прибыль составила 2,1 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше, чем в соответствующем квартале прошлого года.
Читайте также: Кабмин поддержал присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования
В то же время чистая прибыль Ощадбанка за этот период составляет 252 млн грн. Существенное негативное влияние на его объем имел торговый результат от операций с финансовыми инструментами, которые отражаются по справедливой стоимости, а именно переоценка ценных бумаг в портфеле банка, связанная с колебанием курса национальной валюты и безрисковых процентных ставок в гривне и долларах США.
Положительный финансовый результат достигнут в том числе за счет роста чистого процентного дохода Ощадбанка до 2,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн (или на 96%) больше показателя в первом квартале прошлого года. Рост вызван увеличением процентного спреда, объем которого на конец квартала составил 7%.
Чистый комиссионный доход Ощадбанка по итогам квартала составляет 1,4 млрд грн, что на 342 млн грн (32,1%) больше чем за аналогичный период 2020 года.
Несмотря на продолжение экономической нестабильности, вызванной коронакризисом, рост активов банка в течение отчетного периода составил 21 млрд грн (9%). Сейчас они составляют 255 млрд грн.
Продолжился и рост депозитного портфеля Ощадбанка, который по состоянию на конец марта 2021 года составляет 209 млрд грн. В течение квартала он вырос на 12,1%, или на 22 млрд грн.
Подтверждением стабильности Ощадбанка, как и раньше, является высокий показатель адекватности регулятивного капитала, который по состоянию на конец марта 2021 года составляет 17,3% при нормативе НБУ не менее 10%.
Продолжалась работа по снижению объемов проблемной задолженности. Так, в течение первых трех месяцев 2021 года соответствующий показатель, рассчитанный по методологии НБУ, уменьшился на 2 п. п. – с 51% до 49%, или на 0,8 млрд грн. Показатель согласно международным стандартам отчетности (NPL 90+) за квартал уменьшился тоже на 2 п. п. – с 25% до 23%, или на 0,6 млрд грн.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платные камеры помогли привлечь в госбюджет 3,3 миллиона гривен – Малюська5 ч. назад - 359 15
Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2» — МеркельВчера, 14:30 - 2471 14
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежатьОколо часа назад - 610 3
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)Вчера, 14:00 - 13218 3
В НАПК ожидают создания реестра банковских счетов физлиц5 ч. назад - 465 2
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)Вчера, 14:00 - 13218 3
День финансов: от 10 долларов за метр до 31 грн за долларВчера, 17:50 - 3508 2
SkyUp продает билеты на новое направление по 560 грн в одну сторонуВчера, 15:45 - 2864
Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2» — МеркельВчера, 14:30 - 2471 14
KSE прогнозирует, что курс гривны будет ежегодно обесцениватьсяВчера, 16:00 - 1628 1
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса2 ч. назад - 36
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутВчера, 12:40 - 326
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхатьПозавчера, 12:10 - 258
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 595
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 4974 2