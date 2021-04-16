Грета Тунберг пожертвовала €100 тыс. на приобретение вакцин от Covid-19 для бедных стран

Шведская активистка Грета Тунберг пожертвовала € 100 тыс. из своего благотворительного фонда в Фонд ВОЗ для приобретения вакцин от коронавируса в бедных странах.
Она призвала бороться с несправедливым распределением препаратов в мире, пишет Associated Press.
По словам Тунберг, самые богатые страны мира приобрели большинство доз вакцин от коронавируса, в то время как бедные страны страдают от дефицита препаратов.
«Абсолютно неэтично, что страны с высоким уровнем доходов сейчас вакцинируют молодых и здоровых людей, если это происходит за счет людей из групп риска и тех, которые находятся на передовой борьбы, в отличие от стран с низким и средним уровнем доходов», — сказала она.
Тунберг отметила, что богатые страны вакцинировали каждого четвертого гражданина, а страны с низким или средним доходом — 1 из 500 человек.
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