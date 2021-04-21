Работа для профессионалов: подборка высокооплачиваемых вакансий апреля

Высокие шансы найти работу с достойной заработной платой есть у кандидатов с опытом работы, которые являются профессионалами в своей сфере, умеют организовать рабочий процесс, нацелены на результат.

Об этом говорится на сайте rabota.ua.

Такие выводы сделали аналитики, готовя апрельскую подборку высокооплачиваемых вакансий. Здесь, в частности, представлены вакансии для удаленной работы и с гибким графиком.

Chief Marketing Officer в Plann Ads. Data-driven агентство диджитал-маркетинга, которое помогает клиентам эффективно общаться с аудиторией, ищет специалиста. Портрет идеального кандидата: 4+ лет опыта работы в B2B, B2C digital-marketing (еще лучше – в e-commerce/EdTech;) опыт управления (15+ сотрудников), опыт постановки задач и контроля соблюдения дедлайнов; английский – B2 и выше; успешный опыт в продвижении онлайн-сервисов/e-commerce продуктов; обязательный опыт работы с Roistat (или похожими инструментами), Google Analytics, Яндекс.Метрика; генерация идей, тестирование гипотез.

Кандидатам, которые пройдут отбор, компания предлагает: зарплату – 65-190 тысяч грн; шанс взять на себя главную роль и вместе развивать успешные проекты; уверенность в качестве предлагаемых сервисов и IT-продуктов, которые компания постоянно совершенствует для клиентов; ресурсы для роста и развития; комфортный офис.

Директор по продажам. Производственная компания приглашает в команду. Работодатель заинтересован в кандидатах, которые имеют: управленческий опыт работы в производственных, экспортно-ориентированных компаниях от 5 лет; опыт работы на рынке США, знание рынка США – обязательное требование; знание английского языка не ниже Advanced – обязательно.

Компания гарантирует: заработную плату – от 120 000 грн (обсуждается) и регулярный пересмотр; участие в профильных конференциях; спортзал, корпоративній английский; офис в центральном районе Киева.

Финансовый директор. На работу в агропромышленный комплекс приглашается финансовый директор. Основные требования к претендентам: высшее образование, опыт работы CFO в холдинговых структурах от 5-ти лет; опыт работы с производственными предприятиями – обязателен; опыт работы в с/х отрасли будет преимуществом; знание методологии и навыки ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и финансового учета; опыт координации отдаленных структурных подразделений.

Условия работы: зарплата – 80-100 тысяч грн; социальный пакет.

Начальник проекта по привлечению инвестиций. Организация, которая занимается строительством жилья для членов кооператива, ищет специалиста. Среди требований к кандидатам: высшее образование; реальные привлечения инвестиций. Обязанности: привлечение крупных инвестиций для строительства жилых комплексов; сотрудничество с украинскими инвесторами, инвесторами Западной, Восточной Европы и по всему миру.

Условия работы: зарплата – 267 000 грн; оплата сдельная; график работы – свободный, можно совмещать с другой работой.

Рекрутер/HR-менеджер (remote) в MVK TECHNOLOGIES. Компания, занимающаяся разработкой IT-проектов, приглашает в команду внимательного и доброжелательного специалиста. Ожидания работодателя: опыт в поиске, подборе и адаптации IT-персонала; умение системно подходить к закрытию вакансий; проводить аналитику рынка, уметь выходить на нужного специалиста, постоянно анализировать и совершенствовать процесс; вести базу потенциально интересных кандидатов; внимательность, скрупулезность, инициативность, гибкость, вовлеченность. Зарплата на позиции – 56 000-130 000 грн.

Дизайнер картонной упаковки. Международная упаковочная компания в поиске CAD-специалиста. Требования: знание CAD-программ; минимум 3 года опыта работы в преобразовании упаковки: склейка, резка, тиснение; технические навыки и опыт работы с программным обеспечением Artios; хороший уровень письменного и устного английского языка; детальное понимание и техническая компетентность в технологиях печати и конвертации; аналитические способности и акцент на точность.

Компания предлагает: зарплату в размере 100 000 грн; официальное трудоустройство; визовую поддержку; профессиональный и карьерный рост.

CFO (агро, производство, ВЭД). Агрохолдинг в поисках CFO на три завода с экспортом в 70 стран мира. Рассматриваются кандидаты только с опытом в экспорте (!). Среди основных требований: опыт работы не менее 5 лет CFO и не менее 10 лет в финансовых департаментах. Обязанности предусматривают: внедрение системы бюджетирования, управленческого учета и консолидации отчетности; составления финансовых отчетов, планов, прогнозных данных и бюджетов финансовых результатов и денежных средств; внедрение и оптимизация финансовых бизнес-процессов компании; налоговое планирование и управление денежными потоками; автоматизация управленческого учета и бизнес-процессов на базе 1С, Excel, сводных таблиц, формул.

Условия работы: офис у метро; Зарплата – 150 000-250 000 грн (зависит от уровня кандидата).

Пилот вертолета Ми-8 (17) в «Украинские вертолеты». Ведущая авиакомпания проводит отбор на конкурсной основе на должность «Второй пилот» с подготовкой на базе авиакомпании. Требования: высшее или среднее специальное образование по летной специальности; наличие лицензии пилота гражданской авиации ATPL (H) CPL (H), FE (H), (возможно frozen) владение английским языком (есть возможность пройти тест на подготовку в учебном центре компании), ICAO – 4.0; требование относительно количества часов налета (от 100 часов, решение будет принято индивидуально).

Кандидатам, которые пройдут отбор, компания гарантирует: зарплата – 154 000-411 000 грн (зависит от профессионального уровня); возможность постоянно повышать уровень профессиональной подготовки и уровень владения английским; медицинское страхование на период выполнения непосредственных профессиональных обязанностей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.