Zoom создала фонд на $100 млн для помощи стартапам, использующим её видеотехнологии

Компания Zoom объявила о создании инвестиционного фонда объёмом в $ 100 миллионов для помощи стартапам. Средства будут выдаваться разработчикам, которые используют инструменты видеосервиса для создания своих решений и продуктов.
Об этом пишет Techcrunch.
«Мы ищем стартапы с жизнеспособным продуктом, готовым к выходу на рынок, которые желают развивать экосистему Zoom. Именно в такие проекты мы готовы инвестировать», — заявил Колин Борн (Colin Born) из Zoom.
За отбор участников программы будет отвечать специальная команда Zoom. Она же займётся контролем проектов. Каждый стартап может получить от $ 250 тысяч до $ 2,5 миллионов финансирования. Кроме этого, компания предоставит разработчикам доступ к «ресурсам и связям Zoom», чтобы те преуспели. Подать заявку на участие можно на специальном сайте.
В конце марта Zoom анонсировал новые SDK-инструменты. Предположительно, с их помощью можно создавать собственные видеосервисы на базе технологий компании. Также разработчики могут интегрировать видеосервис в свой проект. В случае возникновения проблем, желающие смогут обратиться за помощью к экспертам Zoom.
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