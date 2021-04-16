Приватизация принесла в 2020-м в 5 раз больше денег, чем в 2019-м — ФГИ

Доходы бюджета от приватизации в 2020 году принесли в 5 раз больше денег, чем в 2019-м.
Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в эфире «Обратный отсчет» на «Суспільному».
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«Мы в прошлом, коронавирусном году, в 2020-м, принесли в бюджет в 5 раз больше, чем в 2019-м, и в 10 раз больше, чем в 2018-м. Только изменив правила процедуры», — отметил он.
По его словам, это удалось сделать благодаря изменению процедуры в онлайне. Речь идет, в частности, о «малой» приватизации.
«Сделав онлайн-сайт, мы возвращаем доверие сначала бизнеса, а затем, надеюсь, широкого круга граждан. Потому что люди не верят в приватизацию — „много раз обманули“. Но когда цена увеличивается и предприниматели видят, что все честно, зашел на сайт, „покликал“, пришел — инвестировал», — добавил Сенниченко.
В то же время по данным Минэкономики, доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 миллионах гривен.
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