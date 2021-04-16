ПриватБанк назначил двух топ-менеджеров

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка 17 апреля утвердил результаты конкурсного отбора двух топ-менеджеров в составе правления банка.
Как сообщила пресс-служба банка, по результатам конкурса с 1 сентября 2021 года сроком на 5 лет на должность заместителя председателя правления по вопросам финансов назначена Анна Самарина, которая сейчас исполняет обязанности председателя правления банка и является заместителем председателя правления по вопросам финансов.
Также Наблюдательным советом ПриватБанка по итогам конкурсного отбора на должность члена правления по вопросам управления рисками с 1 сентября 2021 года сроком на 5 лет назначена Лариса Чернышева, которая сейчас занимает должность члена правления по вопросам управления рисками.
Конкурсный отбор – обязательное условие назначения топ-менеджеров госбанков согласно статье 7 Закона о банках и банковской деятельности. Завершение срока трудового контракта любого из членов правления требует проведения конкурса. Избрание и назначение членов правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета.
Напомним, в декабре 2020 года наблюдательный совет утвердил новую структуру правления ПриватБанка, согласно которому исполнительный орган банка состоит из семи позиций, а именно:
• председателя правления,
• четырех заместителей председателя правления – по вопросам финансов, по управлению проблемными активами, по операционным вопросам и по вопросам развития бизнеса,
• двух членов правления – по вопросам управления рисками и по вопросам сети и проблемной задолженности.
Напомним, трехлетний контракт с бывшим председателем ПриватБанка Петром Крумханзлом завершился 23 января и наблюдательный совет решил его не продлевать.
В феврале ПриватБанк нанял рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность председателя правления. Дата завершения конкурса на должность главы госбанка пока не известна.
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