Регистрационные процедуры для бизнеса в Украине будут упрощены

Регистрационные процедуры для предпринимателей и бизнеса в Украине упростят.
Верховная Рада 2 апреля приняла за основу законопроект № 3774 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству». Этот проект закона, несмотря на противодействие рейдерству, должен внести изменения в процедуру реестра.
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Документ предусматривает упрощение процедуры регистрации для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
В случае принятия закона, через портал электронных сервисов можно будет осуществить самостоятельно ряд регистрационных действий:
Предполагается, что правительство может самостоятельно расширять перечень регистрационных услуг, которые представители бизнеса смогут сделать без государственного регистратора. При этом регистрация будет бесплатной.
Также законопроект предусматривает изменение в порядке регистрации сведений о вновь созданных объектах недвижимости. Теперь регистрация таких объектов будет возможна только при наличии информации о них в единой государственной системе в сфере строительства.
Сейчас регистрацию ФЛП и изменение сведений о нем уже можно произвести без государственного регистратора через портал государственных услуг «Дія».
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