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Регистрационные процедуры для бизнеса в Украине будут упрощены

Регистрационные процедуры для бизнеса в Украине будут упрощены

Регистрационные процедуры для предпринимателей и бизнеса в Украине упростят.

Верховная Рада 2 апреля приняла за основу законопроект №  3774 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству». Этот проект закона, несмотря на противодействие рейдерству, должен внести изменения в процедуру реестра.

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Документ предусматривает упрощение процедуры регистрации для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В случае принятия закона, через портал электронных сервисов можно будет осуществить самостоятельно ряд регистрационных действий:

  • зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем;
  • внести изменения о ФЛП;
  • закрыть ФЛП;
  • внести изменения о юридическом лице, если для этого не требуется решение уполномоченного органа;
  • внести изменения о юридическом лице, если есть решение уполномоченного органа, подписанное с помощью электронной цифровой подписи всех участников юрлица.

Предполагается, что правительство может самостоятельно расширять перечень регистрационных услуг, которые представители бизнеса смогут сделать без государственного регистратора. При этом регистрация будет бесплатной.

Также законопроект предусматривает изменение в порядке регистрации сведений о вновь созданных объектах недвижимости. Теперь регистрация таких объектов будет возможна только при наличии информации о них в единой государственной системе в сфере строительства.

Сейчас регистрацию ФЛП и изменение сведений о нем уже можно произвести без государственного регистратора через портал государственных услуг «Дія».

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По материалам Ракурс
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