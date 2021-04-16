Мошенники завладевали средствами украинцев, пользуясь схемой «друг просит в долг»

Киберполиция разоблачила воров, которые завладевали средствами украинцев, пользуясь схемой «друг просит в долг».

Пятеро жителей Сумской области «взламывали» страницы пользователей соцсетей методом грубого подбора паролей, говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме этого, мошенники покупали у мобильных операторов номера. Если они были привязаны к соцсетям, злоумышленники использовали функцию восстановления пароля с помощью SMS.

Получив доступ к аккаунтам пользователей, присылали сообщения их друзьям с просьбой одолжить деньги. Таким образом злоумышленники присвоили более 500 тыс. грн.

Правоохранители провели обыски в домах фигурантов и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, SIM-карты, которые те использовали в преступных целях.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Как защитить свой аккаунт в соцсети:

двухфакторной аутентификацией (например, вводите пароль, а потом еще и код из sms);

сложным паролем, индивидуальным для каждой соцсети;

не заходить в аккаунт с чужих устройств;

не пересылать частные фото или снимки документов, ведь в случае «взлома» эти данные окажутся у злоумышленников;

настроить аккаунт так, чтобы опубликованную информацию могли видеть только друзья.

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