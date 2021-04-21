В мессенджере Telegram появятся полноценные магазины

Стало известно, что в грядущем обновлении Telegram будут добавлены магазины. Так, в мессенджере можно будет покупать товары и услуги, причем делать это можно будет не с помощью ботов, как раньше, а прямо в каналах и группах.
Намеки на соответствующее нововведение заметили авторы “Кода Дурова” в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Причем узнать, как это будет работать, можно уже сейчас с помощью тестового магазина @TestStore.
Отмечается, что транзакции в программе будут проходить с помощью сторонних платежных систем. В их число войдут популярный в Украине LiqPay и ECOMMPAY. Помимо прочего в мессенджере можно будет сохранить данные банковской карты для удобства дальнейших покупок, а также оставить чаевые.
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