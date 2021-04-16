Доступные кредиты: на прошлой неделе выдали на 1,6 млрд грн

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 13659 кредитов на общую сумму в 33,6 млрд грн.
Об этом пишет Минфин.
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 555 кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн.
На сегодня Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 29-ю банками.
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