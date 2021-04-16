Коммунальщиков Киева уличили в многомиллионной коррупционной схеме

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную в коммунальном предприятии «Киевстройреконструкция». Организаторы нанесли ущерб государству более чем на 4,8 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Один из коммунальщиков заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Подрядчик получил оговоренную сумму, однако фактических работ и закупок оборудования не совершил.
«Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами сделки», — заявили в СБУ.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых. Изъята документация, которая приложена к материалам дела.
Участникам схемы сообщено о подозрении в ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).
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